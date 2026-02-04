Bei Trunkenheitsfahrt fünf Autos beschädigt: Chemnitzer kommt vor Gericht recht glimpflich davon

Ende 2024 war ein Chemnitzer nach einer Geburtstagsfeier betrunken in sein Auto gestiegen. Die Heimfahrt endete nach 800 Metern und mit über 20.000 Euro Sachschaden.

Eine Trunkenheitsfahrt mit hohem Sachschaden wurde am Mittwoch vor dem Chemnitzer Amtsgericht verhandelt. Ein damals 43-jähriger Chemnitzer war im November 2024 zur Geburtstagsfeier eines Freundes eingeladen. Im Stadtteil Siegmar wurde gegrillt und Bier getrunken. Kurz vor Mitternacht stieg der Mann in sein Auto, um nach Hause zu fahren.