MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Bei Trunkenheitsfahrt fünf Autos beschädigt: Chemnitzer kommt vor Gericht recht glimpflich davon

Der Atemalkoholtest nach einem schweren Unfall zeigte 1,55 Promille.
Der Atemalkoholtest nach einem schweren Unfall zeigte 1,55 Promille. Bild: Soeren Stache/dpa
Der Atemalkoholtest nach einem schweren Unfall zeigte 1,55 Promille.
Der Atemalkoholtest nach einem schweren Unfall zeigte 1,55 Promille. Bild: Soeren Stache/dpa
Chemnitz
Bei Trunkenheitsfahrt fünf Autos beschädigt: Chemnitzer kommt vor Gericht recht glimpflich davon
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ende 2024 war ein Chemnitzer nach einer Geburtstagsfeier betrunken in sein Auto gestiegen. Die Heimfahrt endete nach 800 Metern und mit über 20.000 Euro Sachschaden.

Eine Trunkenheitsfahrt mit hohem Sachschaden wurde am Mittwoch vor dem Chemnitzer Amtsgericht verhandelt. Ein damals 43-jähriger Chemnitzer war im November 2024 zur Geburtstagsfeier eines Freundes eingeladen. Im Stadtteil Siegmar wurde gegrillt und Bier getrunken. Kurz vor Mitternacht stieg der Mann in sein Auto, um nach Hause zu fahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
15:00 Uhr
1 min.
Chemnitz: Wie zwei Männer versuchen, die Polizei auszutricksen
Zwei Männer wurden beobachtet, wie sie versuchten, die Plätze im Auto zu wechseln.
In Chemnitz beobachteten Polizeibeamte das merkwürdige Verhalten zweier Männer im Auto – der Abend endete für beide mit mehreren Anzeigen.
Luisa Ederle
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
21.01.2026
4 min.
Chemnitzerin fast von ihrem Partner getötet: Opfer glaubte an die Liebe und landet auf Anklagebank
Schläge, Messerstiche und geworfene Flaschen: Gewalt war in der Beziehung offenbar regelmäßig an der Tagesordnung.
Ein schockierender Fall von häuslicher Gewalt endet mit einer Bewährungsstrafe für das Opfer. Die junge Frau glaubte an das Gute in ihrem Partner und beging einen folgenschweren Fehler.
Erik Anke
Mehr Artikel