Bekommt Limbach-Oberfrohna wieder eine Klimaschutzmanagerin?

Chemnitz Umland
Seit vergangenem Jahr ist der Posten im Rathaus frei. Oberbürgermeister Gerd Härtig äußerte sich nun im Stadtrat zu einer möglichen Neubesetzung.
Ein Jahr ist es her, dass Limbach-Oberfrohnas Klimaschutzmanagerin Kathrin Weise die Stadt verlassen hat. Das ist laut Oberbürgermeister Gerd Härtig auf eigenen Wunsch passiert. Weise hatte den Posten seit 2021 inne. In ihrer Tätigkeit als Klimaschutzmanagerin war sie daran beteiligt, die Stadt energieeffizienter zu gestalten. Weise holte unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.