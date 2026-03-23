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Die Diebe haben es unter anderem auf das Toyota-Modell Yaris Cross abgesehen.
Die Diebe haben es unter anderem auf das Toyota-Modell Yaris Cross abgesehen. Symbolfoto: Toyota
Die Diebe haben es unter anderem auf das Toyota-Modell Yaris Cross abgesehen.
Die Diebe haben es unter anderem auf das Toyota-Modell Yaris Cross abgesehen. Symbolfoto: Toyota
Chemnitz
Bereits 14 Toyotas in Chemnitz gestohlen: Polizei hat erste Hinweise auf Täter
Redakteur
Von Erik Anke
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Die Serie von Toyota-Diebstählen in Sachsen reißt nicht ab. Pkw im Wert von 1,1 Millionen Euro wurden allein seit Monatsbeginn gestohlen.

Erneut sind am Wochenende in Chemnitz zwei Autos der Marke Toyota gestohlen worden. In den Stadtteilen Gablenz und Kaßberg wurden an der Straße geparkte Toyota-Wagen des Modells Yaris Cross von Unbekannten entwendet. Die Autos, beide Erstzulassung 2022, hatten einen Zeitwert von 38.000 Euro und 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt und prüft...
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