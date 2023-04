Besitzer soll Brandruine am Chemnitztalradweg teilweise abreißen

An Löschen war in jener Nacht nicht wirklich zu denken. Den 50 Feuerwehrleuten, die am 20. Oktober 2021 zu dem brennenden Gebäude zwischen Chemnitz-Fluss und Chemnitztalradweg in Wittgensdorf eilten, blieb in Anbetracht der Größe des Feuers nur eine Wahl: das Haus kontrolliert abbrennen zu lassen. Von der einstigen Hoffmanschen Spinnerei, erbaut...