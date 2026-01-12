MENÜ
  • Besucherzahlen im Chemnitzer Tierpark im Kuha-Jahr stark zurückgegangen

Der Eiszeitspielplatz ist ein beliebter Anlaufpunkt im Tierpark. 2025 kamen weniger Besucher in den Park. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Besucherzahlen im Chemnitzer Tierpark im Kuha-Jahr stark zurückgegangen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
0:00 Anhören

Ein Siebtel weniger Besucher begrüßte die Freizeiteinrichtung im Jahr 2025. Es war das erste Jahr mit deutlich höheren Eintrittspreisen. Die seien aber nicht der Grund, heißt es aus dem Rathaus.

Tierpark und Wildgatter haben im vergangenen Jahr stark an Zuspruch eingebüßt. Das geht aus den Besucherzahlen beider Einrichtungen hervor, die „Freie Presse“ vorliegen. Während das Wildgatter (30.600 Besucher) rund neun Prozent weniger Gäste zählte, musste der Tierpark (136.000) sogar einen Rückgang von einem Siebtel hinnehmen.
Mehr Artikel