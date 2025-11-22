Betrunken auf E-Roller: Mann aus Limbach-Oberfrohna droht ein Jahr Führerscheinentzug

Chemnitz Umland
Polizei stoppt E-Roller-Fahrer in Limbach-Oberfrohna. Ein Atemalkoholtest zeigt 2,54 Promille. Welche Konsequenzen drohen dem Mann?
Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr hat die Polizei auf der Pleißaer Straße in Limbach-Oberfrohna einen 38-jährigen E-Roller-Fahrer angehalten, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Beamten bemerkten dabei, dass der Deutsche offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,54 Promille, wie die Polizei...
