Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Betrunken auf E-Roller: Mann aus Limbach-Oberfrohna droht ein Jahr Führerscheinentzug

Auch beim Fahren eines E-Rollers darf man nicht betrunken sein.
Auch beim Fahren eines E-Rollers darf man nicht betrunken sein. Bild: Jens Büttner/dpa
Auch beim Fahren eines E-Rollers darf man nicht betrunken sein.
Auch beim Fahren eines E-Rollers darf man nicht betrunken sein. Bild: Jens Büttner/dpa
Chemnitz Umland
Betrunken auf E-Roller: Mann aus Limbach-Oberfrohna droht ein Jahr Führerscheinentzug
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Polizei stoppt E-Roller-Fahrer in Limbach-Oberfrohna. Ein Atemalkoholtest zeigt 2,54 Promille. Welche Konsequenzen drohen dem Mann?

Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr hat die Polizei auf der Pleißaer Straße in Limbach-Oberfrohna einen 38-jährigen E-Roller-Fahrer angehalten, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Beamten bemerkten dabei, dass der Deutsche offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,54 Promille, wie die Polizei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
09.11.2025
1 min.
Mit gut zwei Promille in Limbach-Oberfrohna unterwegs – Unfall
Die Polizei war am Samstagabend in Limbach-Oberfrohna gefragt.
Am Ostring sind zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Beteiligten stand erheblich unter Alkoholeinfluss.
Michael Müller
14.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Polizei zieht alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr
Ein Lkw-Fahrer ist am Montagmittag auf der B 171 in Zöblitz mit 1,64 Promille erwischt worden.
Der 52-Jährige geriet mit seinem Mercedes-Sattelzug auf der B 171 in Zöblitz in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.
Holk Dohle
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
Mehr Artikel