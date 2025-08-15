Bier, Sushi, Pizza, Kaffee und Kuchen: Das gibt es auf dem Chemnitzer Brühl von Mittagspause bis Mitternacht

Der Brühl gilt oft als unscheinbar – doch hungrig muss hier keiner bleiben. „Freie Presse“ liefert einen Überblick zu Angeboten und Öffnungszeiten von Cafés, Bars und Restaurants.

Wenn man an den Brühl denkt, kommen einem wahrscheinlich als erstes bunte Fassaden und ein paar vorbeilaufende Passanten in den Sinn. Doch das ist bei Weitem nicht alles. Neueröffnungen von Bars und Cafés haben in den vergangenen Monaten gezeigt: zumindest kulinarisch ist hier so einiges los.