„Big Jump“ in Chemnitz: Wo zum europäischen Flussbadetag in der Stadt gebadet wird

Am kommenden Sonntag ist europäischer Flussbadetag – und dieses Mal ist Chemnitz erstmals dabei. Ein Verein hat dafür mehrere Aktionen geplant.

Dass der Chemnitz-Fluss vor der Haustür so wenig genutzt wird, hat Susanne Lohse-Knaack schon immer gewundert. Sie selbst steigt an warmen Sonnentagen regelmäßig in den Fluss, um sich abzukühlen. Nun hat sie mit ihren Mitstreitern der F.-E.-Bilz-Gesellschaft ein Event ins Leben gerufen.