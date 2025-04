Bikerimbiss, Rocknacht, Flohmarkt: Wie ein Unternehmer in Diethensdorf gerade durchstartet

Im November hatte an der B 107 in Diethensdorf ein Unternehmen neu eröffnet, das alles für den Motorradfahrer anbietet. Seither hat sich der Erfolg eingestellt. Was planen die Macher für die Zukunft?

Mit einem Flohmarkt fing im November vergangenen Jahres alles an. Oliver Jentsch hatte an der B 107 in Diethensdorf die Werkstatthalle einer Speditionsfirma gekauft und mit Restbeständen an Inventar des Fuhrunternehmens übernommen. „Das alles musste raus und der Flohmarkt war dazu die beste Gelegenheit“, berichtet er. Gleichzeitig eröffnete... Mit einem Flohmarkt fing im November vergangenen Jahres alles an. Oliver Jentsch hatte an der B 107 in Diethensdorf die Werkstatthalle einer Speditionsfirma gekauft und mit Restbeständen an Inventar des Fuhrunternehmens übernommen. „Das alles musste raus und der Flohmarkt war dazu die beste Gelegenheit“, berichtet er. Gleichzeitig eröffnete...