Bitte melde dich: Rätsel um Markus Söders erste große Liebe aus Chemnitz

Chemnitz
Haben wir da richtig gehört: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schwärmte in einem Podcast von Chemnitz, dem Osten und erinnerte sich an seine erste große Liebe. Jetzt rätselt ganz Chemnitz: Wer ist die Unbekannte?
Händchen haltend über die Straße Usti nad Labem durchs Heckertgebiet in Chemnitz, oder vielleicht sogar knutschend vorm Nischel? Mit einer kleinen, aber pikanten Enthüllung hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jetzt ein wahres Kopfkino ausgelöst.
