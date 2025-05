Blutiger Streit in Chemnitzer Innenstadt: Verletztem geht es wieder besser

Am Donnerstagabend gab es am Neumarkt jede Menge Blaulicht. Zwei Gruppen waren aneinandergeraten.

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Chemnitzer Innenstadt ist ein 20-Jähriger wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der aus Afghanistan stammende junge Mann hatte am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei in einem eskalierenden Streit eine Schnittverletzung erlitten.