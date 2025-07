Bock auf Ausgehen: Fünf Tipps für Chemnitz (ohne, dass schon Wochenende ist)

Von Funky Feierabend am Mittwoch bis Kneipe unterm freien Himmel: Gute Laune in Sommer hat unterschiedliche Ausprägungen.

Tanzen, Singen, ein Bier in einer lauen Sommernacht: Chemnitz hat das alles zu bieten. Und Wochenende muss noch nicht einmal sein. Da ist zum Beispiel in dieser Woche eine Party im Garagencampus (Zwickauer Straße 164). Funky Feierabend nennt sie sich, eine Art After-Work-Party. Geht nicht so spät los und ist auch nicht zu spät zu Ende. Start...