Bofrost-Beschäftigte streiken in Adorf bei Chemnitz

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben am Mittwoch ab 4 Uhr an vier Standorten in Sachsen zeitgleich die Arbeit niedergelegt. Sie fordern gleiches Gehalt wie die Kollegen in Nordrhein-Westfalen.

Am heutigen Mittwoch hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto „Die Eistüte bleibt heute leer" die Beschäftigten von vier sächsischen Standorten des Unternehmens Bofrost zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Betroffen ist auch die Niederlassung in Neukirchen-Adorf bei Chemnitz. Auch die Beschäftigten in...