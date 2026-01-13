Bonjour! Chemnitz feiert zwei Wochen lang die deutsch-französische Freundschaft

Chemnitz
Seit Jahrzehnten verbindet Chemnitz und Mulhouse eine Freundschaft. Das wird gefeiert, unter anderem mit der Reihe „Bonjour Chemnitz! Tage der Deutsch-Französischen Freundschaft“.
Schon in den 1960er-Jahren gab es die ersten Kontakte zwischen der französischen Stadt Mulhouse und Chemnitz. 1981 wurde die Freundschaft per Vertrag besiegelt und 1990 eine offizielle Städtepartnerschaft daraus. Damit das nicht nur eine Formalie ist und weil am 22. Januar Tag der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ist, finden in...
