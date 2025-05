Brände, Unfälle und Rauchmelder-Alarm: Hartmannsdorfer Feuerwehr steuert auf Einsatz-Rekord zu

Immer häufiger müssen die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr in Hartmannsdorf ausrücken. Sorgen macht sich die neu gewählte Führungsspitze aus einem anderen Grund.

An der Autobahn-Anschlussstelle in Hartmannsdorf hat es vor wenigen Tagen erneut gekracht. Es war nicht der erste schwere Unfall in diesem Bereich innerhalb weniger Monate. Im Januar kamen bei einem Frontalcrash zwei Autofahrer ums Leben. Wie Wehrleiter René Böhme sagte, deutet in diesem Jahr zudem einiges darauf hin, dass die Hartmannsdorfer...