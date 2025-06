Brand in Chemnitzer Gartenlaube: Polizei findet eine Leiche

Nach den Löscharbeiten am frühen Samstagmorgen fanden die Rettungskräfte eine tote Person. Was bisher bekannt ist.

Schlimme Nachrichten am Samstagmorgen. Gegen 4.40 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einer in Flammen stehenden Gartenlaube in den Chemnitzer Stadtteil Markersdorf ausrücken. Das Gebäude brannte fast komplett nieder. Nach den Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte vor Ort eine tote Person. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei der...