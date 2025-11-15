Brandserie in Adorf im Erzgebirge geht weiter

In der Nacht zu Samstag stand erneut ein Altkleidercontainer in Flammen. Damit setzt sich eine seit Jahresbeginn andauernde Serie fort. Bereits vor zwei Wochen brannten mehrere Container.

Zwei Wochen war es ruhig. Nun hat zum wiederholten Mal ein Altkleidercontainer in Adorf gebrannt. In der Nacht zu Samstag wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Adorf gegen 23.20 Uhr zu einem Supermarkt-Parkplatz an der Adorfer Hauptstraße gerufen. Dort stand der Container in Flammen. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften gelöscht... Zwei Wochen war es ruhig. Nun hat zum wiederholten Mal ein Altkleidercontainer in Adorf gebrannt. In der Nacht zu Samstag wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Adorf gegen 23.20 Uhr zu einem Supermarkt-Parkplatz an der Adorfer Hauptstraße gerufen. Dort stand der Container in Flammen. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften gelöscht...