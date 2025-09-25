Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Braucht Chemnitz ein Stadion für große Leichtathletik-Wettbewerbe?

Wettkämpfe wie dieser 100-Meter-Sprint der Frauen kürzlich bei den Deutschen Meisterschaften sollten auch in Chemnitz möglich sein, meinen Politiker von CDU und FDP.
Wettkämpfe wie dieser 100-Meter-Sprint der Frauen kürzlich bei den Deutschen Meisterschaften sollten auch in Chemnitz möglich sein, meinen Politiker von CDU und FDP. Bild: Robert Michael/dpa
Wettkämpfe wie dieser 100-Meter-Sprint der Frauen kürzlich bei den Deutschen Meisterschaften sollten auch in Chemnitz möglich sein, meinen Politiker von CDU und FDP.
Wettkämpfe wie dieser 100-Meter-Sprint der Frauen kürzlich bei den Deutschen Meisterschaften sollten auch in Chemnitz möglich sein, meinen Politiker von CDU und FDP. Bild: Robert Michael/dpa
Chemnitz
Braucht Chemnitz ein Stadion für große Leichtathletik-Wettbewerbe?
Redakteur
Von Michael Müller
Trotz klammer Kassen wird im Chemnitzer Rathaus über ein neues ambitioniertes Ziel diskutiert. OB Sven Schulze warnt davor, unerfüllbare Hoffnungen zu wecken. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Sportstadt Chemnitz – ein Echo aus längst vergangenen Zeiten, mit internationalen Titeln und Medaillen, oder ein Anspruch mit Potenzial? Antworten auf diese Frage sollte dieser Tage eigentlich ein Strategiepapier geben. Dessen Ausarbeitung hatte der Stadtrat vor einem Jahr in Auftrag gegeben, mit deutlichem Fokus auf den Chemnitzer Vereins- und...
