Braucht Chemnitz ein Stadion für große Leichtathletik-Wettbewerbe?

Chemnitz
Trotz klammer Kassen wird im Chemnitzer Rathaus über ein neues ambitioniertes Ziel diskutiert. OB Sven Schulze warnt davor, unerfüllbare Hoffnungen zu wecken. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Sportstadt Chemnitz – ein Echo aus längst vergangenen Zeiten, mit internationalen Titeln und Medaillen, oder ein Anspruch mit Potenzial? Antworten auf diese Frage sollte dieser Tage eigentlich ein Strategiepapier geben. Dessen Ausarbeitung hatte der Stadtrat vor einem Jahr in Auftrag gegeben, mit deutlichem Fokus auf den Chemnitzer Vereins- und...
