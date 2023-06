Brauclub in Chemnitz schließt nach 18 Jahren

Chemnitz.

Die Discothek "Brauclub" im Chemnitzer Zentrum wird am übernächsten Wochenende schließen. Das bestätigte Geschäftsführer André Donath gegenüber der "Freien Presse". Zu den Gründen, die zu der Schließung führten, wollte Donath sich nicht äußern. In den nächsten Tagen sollen weitere Informationen folgen, sagt er. Am 17. Juni findet die letzte Party im Brauclub statt. Zu dieser lädt die Discothek in den sozialen Medien ein. "Nach 18 unglaublichen Jahren des gemeinsamen Feierns, Tanzens und unvergesslichen Erlebnissen müssen wir euch mit einem weinenden Auge mitteilen, dass unser Club seine Türen schließen wird. Es war eine wunderbare Reise, die wir mit euch allen gemacht haben", heißt es in der Veranstaltungsankündigung. (grun)