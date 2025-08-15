Breakdance-Bühnen von Dresden bis Tokio: Chemnitzerin auf dem Weg zum Weltfinale

Chemnitz
Arina „FreeZen“ Frizen hat sich bei den Deutschen Meisterschaften im Breakdance ins Finale getanzt. Jetzt trainiert die 17-Jährige für das Weltfinale in Japan und für Meißen.
Mit Powermoves und Freezes tanzte sich Arina „FreeZen“ Frizen bei den Deutschen Meisterschaften im Breaking – einer Disziplin der Hip-Hop-Kultur – bis ins Finale und holte Platz zwei. Ausgetragen wurden die Titelkämpfe im Rahmen von „Die Finals“ in Dresden, einem 4-tägigen Multisportevent, bei dem zahlreiche Deutsche Meisterschaften...
