Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • BSW-Kreisverband in Chemnitz gegründet: Hälfte der Mitglieder nun im Vorstand

Nico Rudolph wurde zum BSW-Kreisvorsitzenden gewählt.
Nico Rudolph wurde zum BSW-Kreisvorsitzenden gewählt.
Chemnitz
BSW-Kreisverband in Chemnitz gegründet: Hälfte der Mitglieder nun im Vorstand
Von Erik Anke
Das Bündnis Sahra Wagenknecht gründet derzeit in ganz Sachsen Kreisverbände. Auch in Chemnitz war es nun soweit.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat nun auch einen Chemnitzer Kreisverband. Die Partei war Anfang 2024 gegründet worden und hatte bis zum knappen Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl eine Reihe großer Wahlerfolge eingefahren.
