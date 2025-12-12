Bühne statt Schule: Ein Kindermusical in Chemnitz mit Hunderten Beteiligten und wie das seit 25 Jahren gelingt

In der „Liedermühle“ treffen Harmonie und Schabernack aufeinander: Eine gierige Truhe, ein zweifelnder Troll und 500 Kinder verzaubern bis zum 21. Dezember mit Musik und Teamgeist die Stadthalle.

Wenn sich der Theatervorhang hebt, wird es still im Carlowitz Congresscenter in Chemnitz. Der Wald, zunächst hell und freundlich, wird düster und geheimnisvoll. Eine riesige Truhe mit Zähnen keift bedrohlich – die Kinder im Publikum halten den Atem an. Schnell wird klar: Diese Truhe bedeutet Gefahr. Sie will die „Töne“ verschlingen und...