MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Bürgerdialog zum Mammutprojekt „Chemnitzer Modell“ überfüllt: „Damit haben wir nicht gerechnet“

Großer Ansturm auf den Bürgerdialog zum „Chemnitzer-Modell“ im Carlowitz-Congresscenter
Großer Ansturm auf den Bürgerdialog zum „Chemnitzer-Modell“ im Carlowitz-Congresscenter Bild: Andreas Seidel, Jonas Patzwaldt
Das sind die Sperrungen und Umleitungen in der Innenstadt
Das sind die Sperrungen und Umleitungen in der Innenstadt Bild: Tilo Steiner
Der Verkehrsknotenpunkt Falkeplatz wird ab kommender Woche zum Nadelöhr.
Der Verkehrsknotenpunkt Falkeplatz wird ab kommender Woche zum Nadelöhr. Bild: Andreas Seidel
Großer Ansturm auf den Bürgerdialog zum „Chemnitzer-Modell“ im Carlowitz-Congresscenter
Großer Ansturm auf den Bürgerdialog zum „Chemnitzer-Modell“ im Carlowitz-Congresscenter Bild: Andreas Seidel, Jonas Patzwaldt
Das sind die Sperrungen und Umleitungen in der Innenstadt
Das sind die Sperrungen und Umleitungen in der Innenstadt Bild: Tilo Steiner
Der Verkehrsknotenpunkt Falkeplatz wird ab kommender Woche zum Nadelöhr.
Der Verkehrsknotenpunkt Falkeplatz wird ab kommender Woche zum Nadelöhr. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Bürgerdialog zum Mammutprojekt „Chemnitzer Modell“ überfüllt: „Damit haben wir nicht gerechnet“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Falkeplatz und Mühlenstraße werden gesperrt. Der Weiterbau des „Chemnitzer Modell“ beschäftigt viele aus der Stadt. Alles, was sie zu Baustellen, Umleitungen und Parkplätzen jetzt wissen müssen.

Hunderte Menschen haben sich am Dienstagabend über das derzeit größte Bauprojekt im Chemnitzer Stadtzentrum informiert. Der Andrang auf die Veranstaltung des VMS, der CVAG sowie der Stadt Chemnitz war so enorm, dass der Sicherheitsdienst Leuten den Eintritt verwehren musste. Über 30 Personen standen bei Beginn um 19 Uhr vor dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
19:27 Uhr
3 min.
Einzug in Dschungelcamp: Nicht jeder mag den Bettnachbarn
Die Bewohner des Dschungelcamps wohnen seit dem zweiten Tag alle zusammen.
17 Tage wollen 12 Promis in einem Camp in Australien ausharren, um am Ende hoffentlich als Dschungelkönig nach Deutschland zurückzukehren. Zu Beginn sind Insekten für einige nicht das unangenehmste.
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
22.01.2026
3 min.
Bau der Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna: CVAG kündigt Einschränkungen für Busse und Bahnen an
Am Falkeplatz beginnen die Bauarbeiten am 2. Februar. Die Straßenbahnlinie 1 kann dann vorerst nicht mehr passieren.
In diesem und den kommenden Jahren gibt es in der Chemnitzer Innenstadt große Baustellen, um die Bahngleise in Richtung Limbach-Oberfrohna zu verlegen. Ab 2. Februar kommt es zu Änderungen im ÖPNV.
Erik Anke
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.01.2026
1 min.
Pendler aufgepasst: Falkeplatz in Chemnitz wird ab Montag zum Nadelöhr
Der Ausbau des Bahnnetzes bis Limbach-Oberfrohna und damit das größte Infrastrukturprojekt in Chemnitz für die nächsten Jahre startet am Montag. Was das für den Verkehr in der Stadt ab 2. Februar bedeutet.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel