Bundeswehr-Eurofighter üben über Chemnitz

Chemnitz
Am späten Mittwochvormittag ist es zu Fluglärm über Chemnitz und dem Umland gekommen. Mehrere Jets der Luftwaffe nutzten den Raum für eine Übung.
Fünf Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus dem oberbayerischen Neuburg haben am heutigen Mittwoch gegen 11 Uhr im Luftraum über Sachsen Übungsflüge durchgeführt und sorgten für Fluglärm.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.