  • Chemnitz
  • Bundeswehr-Eurofighter üben über Chemnitz

Ein Eurofighter der Luftwaffe während einer Übung am Himmel. Bild: IMAGO/MiS
Ein Eurofighter der Luftwaffe während einer Übung am Himmel. Bild: IMAGO/MiS
Chemnitz
Bundeswehr-Eurofighter üben über Chemnitz
Von Jonas Patzwaldt
Am späten Mittwochvormittag ist es zu Fluglärm über Chemnitz und dem Umland gekommen. Mehrere Jets der Luftwaffe nutzten den Raum für eine Übung.

Fünf Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus dem oberbayerischen Neuburg haben am heutigen Mittwoch gegen 11 Uhr im Luftraum über Sachsen Übungsflüge durchgeführt und sorgten für Fluglärm.
