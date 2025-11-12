Buntmetalldiebe in Limbach-Oberfrohna unterwegs

Die Täter machten mit einem Fallrohr teure Beute.

Die Tat geschah zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr. Gestohlen wurde ein Fallrohr an einem Gebäude an der Straße Am Gemeindewald in Rußdorf. Laut Polizei hat die Beute einen Wiederbeschaffungswert von 2000 Euro. Zudem richteten die Täter 500 Euro Sachschaden an. Die Polizei auf dem Revier in Glauchau sucht Zeugen, die unter der...