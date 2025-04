Burgstädt: Detektiv erwischt Ladendiebe

Die Frau und der Mann wollten Eisbecher stehlen. Es kam zu einem Handgemenge.

Burgstädt.

Eine 29-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann sind am Dienstag in einem Einkaufsmarkt an der Mittweidaer Straße in Burgstädt von einem Ladendetektiv (22) beim Diebstahl erwischt und der Polizei übergeben worden. Der Detektiv hatte das Pärchen nach dem Bezahlen einer Bierflasche angesprochen, weil die Frau zuvor vier Eisbecher im Wert von rund zwölf Euro in den Rucksack ihres Begleiters gesteckt hatte. Als der Mann daraufhin flüchten wollte, hielt der Detektiv ihn fest und fixierte ihn am Boden – auch, als die Frau den Detektiv schubste und dabei am Arm leicht verletzte. Zudem beleidigte der Mann den Ladendetektiv. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, da er nach dem Fixieren über Schmerzen klagte. (mib)