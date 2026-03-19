34-Jähriger ignoriert Hausverbot in Plauen und schlägt Ladendetektiv

Nach einem Ladendiebstahl in Plauen endet ein Zusammentreffen mit einem Detektiv in Gewalt. Was geschehen ist.

Ein 34-Jähriger hat am Mittwoch, 18. März, trotz Hausverbots einen Supermarkt in der Siedlung Neundorf in Plauen betreten, dort einen Ladendetektiv geschlagen und verletzt. Das berichtete die Polizei. Der Detektiv beobachtete, wie der Mann mutmaßlich Süßigkeiten in die Tasche steckte. Nachdem der Mann den Kassenbereich passiert hatte, wollte...