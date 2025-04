Burgstädt: E-Bike der Marke Bulls gestohlen

Der oder die Täter brachen am Samstagnachmittag das Schloss des an der Marienstraße abgestellten Rades auf.

Burgstädt.

Ein E-Bike der Marke Bulls ist am Samstagnachmittag in Burgstädt gestohlen worden. Wie Marcus Gerschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, brachen der oder die noch unbekannten Täter am Samstag zwischen 16.50 und 17.10 Uhr das Schloss eines vor einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße in Burgstädt abgestellten E-Bikes des Herstellers Bulls, Modell Cross EVO 750, auf und verschwanden mit dem Zweirad sowie einem daran befestigten Fahrradhelm. Der Wert des blau-weißen E-Bikes wurde mit 3800 Euro beziffert. Der Wert des Helms liegt nach Angaben des Polizeisprechers bei etwa 150 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (mib)