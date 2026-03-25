Bulls Copperhead-E-Bike gestohlen: 3500 Euro Verlust in Plauen

Ein türkisgrünes Bike wurde im Stadtteil Reusa entwendet. Die Täter drangen in ein Kellerabteil ein. Worauf die Polizei nun setzt.

Ein E-Bike wurde im Plauener Stadtteil Reusa aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Darüber hat die Polizei berichtet. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 22. März, 14 Uhr, und Dienstag, 24. März, 15 Uhr, an der Straße Nach dem Taubenberg. Die Täter drangen in den Keller ein, brachen ein Abteil auf und nahmen ein...