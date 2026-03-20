Burgstädt informiert über Wärmeplanung

Die Kommunale Wärmeplanung ist vielerorts ein Reizthema. Doch die Kommunen kommen nicht umhin, das heiße Eisen anzufassen. Burgstädt lädt zur öffentlichen Information.

Die Kommunale Wärmeplanung ist als strategisches Planungsinstrument gedacht und wird voraussichtlich die Grundlage für staatliche Förderungen sein. Also: Nur wer seine Hausaufgaben an der Stelle rechtzeitig macht, kann mit finanzieller Unterstützung rechnen. Das sieht auch Burgstädts Bürgermeister Lars Naumann so und will deshalb...