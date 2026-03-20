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Burgstädt hat die Heizungskeller gecheckt und informiert zum Plan für die Wärmeplanung.
Burgstädt hat die Heizungskeller gecheckt und informiert zum Plan für die Wärmeplanung. Foto: Rötzschke/Archiv
Burgstädt hat die Heizungskeller gecheckt und informiert zum Plan für die Wärmeplanung.
Burgstädt hat die Heizungskeller gecheckt und informiert zum Plan für die Wärmeplanung. Foto: Rötzschke/Archiv
Chemnitz
Burgstädt informiert über Wärmeplanung
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
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Die Kommunale Wärmeplanung ist vielerorts ein Reizthema. Doch die Kommunen kommen nicht umhin, das heiße Eisen anzufassen. Burgstädt lädt zur öffentlichen Information.

Die Kommunale Wärmeplanung ist als strategisches Planungsinstrument gedacht und wird voraussichtlich die Grundlage für staatliche Förderungen sein. Also: Nur wer seine Hausaufgaben an der Stelle rechtzeitig macht, kann mit finanzieller Unterstützung rechnen. Das sieht auch Burgstädts Bürgermeister Lars Naumann so und will deshalb...
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