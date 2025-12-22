Burgstädt: Parkplatzrempler am Ärztehaus ruft Polizei auf den Plan

Vor wenigen Tagen wurde ein VW auf dem Parkplatz an der Bertolt-Brecht-Straße beschädigt. Der Verursacher meldete sich bisher nicht.

Ärgerlich: Ein VW Caddy ist am 19. Dezember, einem Freitag, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz am Burgstädter Ärztehaus an der Bertolt-Brecht-Straße abgestellt worden. Irgendwann in der Zeit zwischen 9 und 10 Uhr kam in die Parklücke links daneben ein weiteres Fahrzeug hinzu. Dessen Fahrer oder Fahrerin fuhr beim ein- oder ausparken allerdings...