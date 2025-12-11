Burgstädt: Wieder fehlt ein Angeklagte im Prozess wegen schweren Diebstahls

Mitte des Jahres hatte es einen ersten Anlauf zur Verhandlung gegen mutmaßliche Einbrecher gegeben. Da fehlte aber ein Angeklagter. Auch im zweiten Anlauf ging längst nicht alles reibungslos.

Im April 2023 hatte es in Burgstädt einen Einbruch in ein Büro der Deutschen Bahn an der Bahnhofstraße gegeben. Gestohlen wurden laut Anklage unter anderem EC-Karten-Lesegeräte, Fahrscheine, Bargeld und Überwachungskameras. Der Stehlschaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.