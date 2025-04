Burgstädter fällt auf Phishing-Betrüger rein

Die Täter erbeuteten einen fünfstelligen Betrag. Das Geld floss ins Ausland.

Burgstädt.

Trotz häufig wiederholter Warnungen sind Betrüger mit verschiedenen Tricks bei Telefonanrufen oder per Internet weiter erfolgreich. So konnten sie mit ihrer Masche jüngst in Burgstädt Beute machen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist ein 70-jähriger Mann Opfer der Tricks von Unbekannten geworden. Laut Mitteilung erhielt der Betroffene Anfang März eine E-Mail. In ihr gab es eine gefälschte Aufforderung, die vorhandene Banking-App zu verifizieren. In der Annahme, die Nachricht stamme von seinem Kreditinstitut, kam der Mann laut Polizei der Aufforderung nach. Danach konnte er nicht mehr auf sein Bankkonto zugreifen. Die Betrüger tätigten widerrechtlich mehr als 150 Überweisungen im Umfang von 15.000 Euro ins Ausland. (reu)