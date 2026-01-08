MENÜ
  • Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung

Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Chemnitz Umland
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.

In Burgstädt werden am 9. Januar zwei Schulen nur Notbetreuung bieten und ihre Schüler wegen des prognostizierten Schlechtwetters nicht zum Unterricht ins Klassenzimmer bitten. So wird die Diesterwegschule eine Notbetreuung von 7.30 bis 13 Uhr bieten, der Unterricht selbst findet im Homeoffice statt. Auch das Burgstädter Gymnasium hat auf die...
