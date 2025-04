Burgstädter Streetworker mit tierischer Unterstützung: Wie ein Vierbeiner Türen öffnet

Karen, ein Labrador-Pointer-Mischling, begleitet Streetworker Martin Konrad Grimm bei seiner Arbeit. Die Hündin ist mehr als ein Begleiter. Sie könnte der Türöffner zu Jugendlichen sein.

Der Mann mit dem Zopf schaut verschmitzt in die Runde. Er strahlt Ruhe und Vertrauen aus bei seinem Vortrag im Gemeinderat Taura. Martin Konrad Grimm ist der neue Streetworker im Verein Muldentaler Jugendhäuser und betreut seit Dezember 2024 Jugendliche in Burgstädt und Taura. Am Dienstag stellt er sich im Stadtrat Burgstädt vor. Der...