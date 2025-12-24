Burgstädts Wettinhain: Warum Bäume gefällt werden müssen, um den Park gegen das Klima zu schützen

Der Klimawandel setzt den Parkanlagen in Deutschland zu. Trockenheit und Hitzetage bereiten selbst Laubbäumen zunehmend Probleme. Daher soll auch der Wettinhain besser auf den Umbruch vorbereitet sein.

Der Burgstädter Wettinhain ist ein beliebtes Areal für Burgstädter aller Generationen. Doch auch Gäste aus der Region kommen in den Bürgerpark, der als die grüne Lunge der Stadt gilt. Spaziergänge sind dort ebenso möglich wie ein Konzertbesuch in der Natur. Doch der Park ist noch zu einer Zeit angelegt worden, zu der von Klimawandel und...