Bus stößt in Chemnitz mit E-Bike zusammen – und fährt weiter

Bei dem Unfall wurde ein Mann schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag auf der Chemnitztalstraße stadteinwärts. Hier fuhr ein 43-Jähriger auf einem E-Bike. Unweit der Einmündung Dammweg wurde er von einem Bus überholt. Wie die Polizei erklärt, habe der Omnibus das E-Bike beim Wiedereinscheren touchiert. Der 43-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich schwer. Der...