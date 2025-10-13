Café-Betreiber über Spielplatz-Baustelle in Chemnitz: „Ist für uns eine Katastrophe“

Chemnitz
Der Spielplatz am Gerhart-Hauptmann-Platz sollte eigentlich seit vier Monaten fertig sein. Ist er aber nicht. Dem Gastronomen Felix Adler fehlen deshalb die Kunden. Im Rathaus gibt man sich zerknirscht.
Scheinwerfer zum Klettern, Balancierstrecken, Rutschenturm, Schaukeln und Wackelteller: Das soll der Spielplatz am Gerhart-Hauptmann-Platz Kindern bieten. Wer derzeit an der Anlage auf dem Kaßberg vorbeiläuft, kann zumindest erahnen, wie die „Theaterwelt – Kinderspielbühne“ einmal aussehen soll. Aber eben nur erahnen.
