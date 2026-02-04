Spielplatz am Gerhart-Hauptmann-Platz in Chemnitz öffnet am Freitag – zumindest teilweise

Der nördliche Spielbereich wird am Freitag eröffnet. Kleinkinder müssen noch etwas warten.

Chemnitz. Pünktlich zum Ferienbeginn wird am Freitag der nördliche Teilbereich des Spielplatzes am Gerhart-Hauptmann-Platz freigegeben. Der Spielplatz, der aus zwei Teilbereichen besteht, wurde Anfang März 2025 gesperrt und umfassend saniert. „Im Bauverlauf war es aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Spielgeräteherstellers zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Die Arbeiten im nördlichen Spielbereich konnten zum Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen werden“, erklärt die Stadtverwaltung. Danach folgen noch die Arbeiten an den Wegen, sodass Anfang Februar geöffnet werden kann.

Dieser Spielbereich mit dem Namen „Theaterwelt – Kinderspielbühne“ ist für Kinder ab 3 bis 12 Jahren vorgesehen. Es gibt einen bekletterbaren Scheinwerfer, einen Spielsteg, Balancierstrecken, Rutschenturm, Doppelschaukel, Doppelreck und einen Wackelteller. Der Zugang ist zunächst nur über den Parkweg möglich. Der Eingang von der Ecke Puschkinstraße/Hübschmannstraße bleibt bis zum Abschluss der Bauarbeiten gesperrt.

Die Restarbeiten im südlichen Kleinkinderbereich mit dem Namen „Garderobe“ werden fortgesetzt, sobald es die Witterung zulässt. Ein Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Die Baukosten belaufen sich laut Stadtverwaltung auf insgesamt 285.000 Euro. (cma)