Dauerbaustelle Kaßberg-Spielplatz in Chemnitz: Wann hier gespielt werden kann

Chemnitz
Seit neun Monaten ist die Anlage am Gerhart-Hauptmann-Platz gesperrt, wegen eines Streits im Hintergrund stockte der Umbau. Nun ist man allerdings auf der Zielgeraden.
Es wird mal wieder gebaut. In den vergangenen Tagen waren Bauarbeiter auf dem Spielplatz am Gerhart-Hauptmann-Platz zugange. Seit März wird die Anlage, die aus zwei Teilen besteht, zur „Theaterwelt – Kinderspielbühne“ umgestaltet. Mit Kosten in Höhe von 280.000 Euro ist es der teuerste Spielplatzbau in diesem Jahr.
