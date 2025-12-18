MENÜ
  • Dauerbaustelle Kaßberg-Spielplatz in Chemnitz: Wann hier gespielt werden kann

Die Geräte fertig, die Wege noch in Arbeit: Schlussspurt für den Spielplatz am Hauptmannplatz.
Die Geräte fertig, die Wege noch in Arbeit: Schlussspurt für den Spielplatz am Hauptmannplatz.
Chemnitz
Dauerbaustelle Kaßberg-Spielplatz in Chemnitz: Wann hier gespielt werden kann
Von Benjamin Lummer
Seit neun Monaten ist die Anlage am Gerhart-Hauptmann-Platz gesperrt, wegen eines Streits im Hintergrund stockte der Umbau. Nun ist man allerdings auf der Zielgeraden.

Es wird mal wieder gebaut. In den vergangenen Tagen waren Bauarbeiter auf dem Spielplatz am Gerhart-Hauptmann-Platz zugange. Seit März wird die Anlage, die aus zwei Teilen besteht, zur „Theaterwelt – Kinderspielbühne“ umgestaltet. Mit Kosten in Höhe von 280.000 Euro ist es der teuerste Spielplatzbau in diesem Jahr.
