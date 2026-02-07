MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mitten im Super-Winter: Chemnitz gibt zwei Spielplätze frei

Spielplatzpate Stefan Wolf (r.) wird sich in Borna-Heinersdorf kümmern.
Spielplatzpate Stefan Wolf (r.) wird sich in Borna-Heinersdorf kümmern. Bild: Andreas Seidel
Spielplatzpate Stefan Wolf (r.) wird sich in Borna-Heinersdorf kümmern.
Spielplatzpate Stefan Wolf (r.) wird sich in Borna-Heinersdorf kümmern. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Mitten im Super-Winter: Chemnitz gibt zwei Spielplätze frei
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Ferienbeginn haben Kinder in der Stadt wieder mehr Möglichkeiten, auf Spielplätzen zu toben. Dass die Eröffnungen mitten in den Winter fallen, hat auf dem Kaßberg seine Gründe.

Spielplatzeröffnungen legt die Stadt Chemnitz am liebsten in den Frühsommer. Der Kindertag ist ein traditioneller Termin. Das klappt aber nicht immer. Und so eröffnete mit Beginn der Ferien und in einem Winter, wie es ihn lange nicht mehr gab, der teilsanierte Spielplatz an der Kreuzung Sandweg/Rosenhag in Borna-Heinersdorf. Erst Ende November...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
2 min.
Dauerbaustelle Kaßberg-Spielplatz in Chemnitz: Wann hier gespielt werden kann
Die Geräte fertig, die Wege noch in Arbeit: Schlussspurt für den Spielplatz am Hauptmannplatz.
Seit neun Monaten ist die Anlage am Gerhart-Hauptmann-Platz gesperrt, wegen eines Streits im Hintergrund stockte der Umbau. Nun ist man allerdings auf der Zielgeraden.
Benjamin Lummer
17:36 Uhr
3 min.
BVB verkürzt durch späten Sieg Rückstand auf FC Bayern
Julian Brandt (r) jubelt mit Julian Ryerson über seinen Treffer.
Mit einem späten Tor hat Borussia Dortmund einen Auswärtssieg gefeiert und den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern verkürzt. Das Bundesliga-Debüt von Werder-Trainer Daniel Thioune misslingt.
17:39 Uhr
4 min.
Die Stimmen nach dem Remis des FC Erzgebirge Aue: „Da braucht es die nötige Galligkeit“
Im ersten Spiel als neuer Cheftrainer hat Christoph Dabrowski eine Leistungssteigerung der Veilchen gesehen.
Der FC Erzgebirge wartet im neuen Jahr noch immer auf den ersten Sieg. Im Vergleich zu den Vorwochen aber gab es eine Leistungssteigerung. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
06.02.2026
3 min.
Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.
Cornelia Henze
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
04.02.2026
2 min.
Spielplatz am Gerhart-Hauptmann-Platz in Chemnitz öffnet am Freitag – zumindest teilweise
Der „Gerri“, wie der Spielplatz auf dem Kaßberg heißt, kann in Teilen am Freitag wieder genutzt werden.
Der nördliche Spielbereich wird am Freitag eröffnet. Kleinkinder müssen noch etwas warten.
Christian Mathea
Mehr Artikel