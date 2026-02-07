Mitten im Super-Winter: Chemnitz gibt zwei Spielplätze frei

Chemnitz
Mit Ferienbeginn haben Kinder in der Stadt wieder mehr Möglichkeiten, auf Spielplätzen zu toben. Dass die Eröffnungen mitten in den Winter fallen, hat auf dem Kaßberg seine Gründe.
Spielplatzeröffnungen legt die Stadt Chemnitz am liebsten in den Frühsommer. Der Kindertag ist ein traditioneller Termin. Das klappt aber nicht immer. Und so eröffnete mit Beginn der Ferien und in einem Winter, wie es ihn lange nicht mehr gab, der teilsanierte Spielplatz an der Kreuzung Sandweg/Rosenhag in Borna-Heinersdorf. Erst Ende November...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.