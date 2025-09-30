Chefarzt wird Ärztlicher Direktor: 42-jähriger Mediziner macht Karriere in Chemnitz

In den Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz gibt es einen personellen Wechsel. Dr. Hagen Rudolph übernimmt einen wichtigen Posten und löst Prof. Dr. Michael Fröhner ab.

Hagen Rudolph wird der neue Ärztliche Direktor der Zeisigwaldklinken Bethanien in Chemnitz. Damit kommt für den 42-Jährigen ein weiterer wichtiger Posten hinzu. Denn der Chemnitzer wird laut Klinikleitung auch weiterhin Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie sein. Und damit nicht genug. Rudolph hat auch einen Lehrauftrag an...