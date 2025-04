Chemnitz: 17-Jähriger wird im Stadtteil Gablenz von Mitschülern drangsaliert

Mehrere junge Leute haben einen anderen geschubst und getreten. Die Chemnitzer Polizei hat eine Spur zu den Tätern.

Es war mitten am Tag, als ein Jugendlicher im Stadtteil Gablenz von einer Gruppe angegriffen wurde. Wie die Polizei am Montag informierte, ereignete sich der Vorfall Freitagnachmittag, 13.40 Uhr. Der 17-Jährige sei auf dem Weg zum Liddy-Ebersberger-Park in der Albert-Jentzsch-Straße gewesen, als er von zum Teil ihm bekannten und unbekannten...