Chemnitz: Aggressiver Räuber attackiert Senior

Ein besonders dreister Raub ereignete sich am Donnerstagvormittag in der Chemnitzer Innenstadt. Die Polizei fand den Verdächtigen schnell.

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag nach einem Raub an der Straße der Nationen einen 33-jährigen Marokkaner festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann versucht, die Tür eines geparkten Pkw zu öffnen. Der 77-jährige Eigentümer des Fahrzeugs saß noch im Wagen, stieg aus und sprach den Mann an. Dieser wurde aggressiv, würgte den...