Chemnitz am Wochenende: Von Körperwelten bis zum letzten Weihnachtsmarkt der Saison – die besten Tipps und Preise

Wer am Wochenende in Chemnitz bleibt, hat die Qual der Wahl: Von der neuen „Körperwelten“-Ausstellung über Lesungen, einer Zaubershow, der Baumesse bis zum letzten Weihnachtsmarkt ist alles dabei.

Für Kulturinteressierte: Ab Freitag ist die Ausstellung „Körperwelten“ in der Markthalle geöffnet. Dort zeigen Modelle, wie sich der menschliche Körper im Lauf des Lebens verändert und was wir für ein langes, gesundes Leben tun können. Unter der Woche ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr; Tickets kosten für... Für Kulturinteressierte: Ab Freitag ist die Ausstellung „Körperwelten“ in der Markthalle geöffnet. Dort zeigen Modelle, wie sich der menschliche Körper im Lauf des Lebens verändert und was wir für ein langes, gesundes Leben tun können. Unter der Woche ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr; Tickets kosten für...