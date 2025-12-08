Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Auto stößt mit Baumaschine zusammen

Auf der Theaterstraße ist ein Audi auf eine Baumaschine aufgefahren.
Auf der Theaterstraße ist ein Audi auf eine Baumaschine aufgefahren. Bild: Jan Härtel
Auf der Theaterstraße ist ein Audi auf eine Baumaschine aufgefahren.
Auf der Theaterstraße ist ein Audi auf eine Baumaschine aufgefahren. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Chemnitz: Auto stößt mit Baumaschine zusammen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Zusammenstoß auf der Theaterstraße hat am Montag den Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr erfordert.

Zur Theaterstraße mussten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr ausrücken. Laut Information der Polizei hatte es eine Kollision zwischen einer Baumaschine und einem Audi gegeben. Ein 36-jähriger Fahrer eines Teleskopladers war auf der Theaterstraße in Richtung Falkeplatz unterwegs und wollte wenden. Ein dahinter...
