Chemnitz: Brand in einem Hinterhof

Die Feuerwehr musste am späten Sonntagabend an die Elsasser Straße ausrücken.

Chemnitz.

Zu einem Einsatz musste die Chemnitzer Feuerwehr am späten Sonntagabend ausrücken. Nach Angaben der Polizei hatte es eine Meldung über ein Feuer in einem Hinterhof an der Elsasser Straße gegeben. Die alarmierten Einsatzkräfte rückten aus und sahen die Meldung bestätigt. In einem Hinterhof schlugen tatsächlich Flammen aus einer Ansammlung von Müll, der auf dem Areal lagerte. Nach Polizeiinformationen handelt es sich bei dem in Brand gesetzten Material vor allem um alte Kabel. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Geländes verhindern. Zu Ursache des Brandes lagen noch keine konkreten Angaben vor. (reu)