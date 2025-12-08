Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Brand musste die Feuerwehr am späten Sonntagabend zur Elsasser Straße ausrücken.
Zu einem Brand musste die Feuerwehr am späten Sonntagabend zur Elsasser Straße ausrücken. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Chemnitz: Brand in einem Hinterhof
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Die Feuerwehr musste am späten Sonntagabend an die Elsasser Straße ausrücken.

Chemnitz.

Zu einem Einsatz musste die Chemnitzer Feuerwehr am späten Sonntagabend ausrücken. Nach Angaben der Polizei hatte es eine Meldung über ein Feuer in einem Hinterhof an der Elsasser Straße gegeben. Die alarmierten Einsatzkräfte rückten aus und sahen die Meldung bestätigt. In einem Hinterhof schlugen tatsächlich Flammen aus einer Ansammlung von Müll, der auf dem Areal lagerte. Nach Polizeiinformationen handelt es sich bei dem in Brand gesetzten Material vor allem um alte Kabel. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Geländes verhindern. Zu Ursache des Brandes lagen noch keine konkreten Angaben vor. (reu)

