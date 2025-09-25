Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Der Kaßberg in alten Ansichten

Die Kastanienstraße wurde später nach dem Oberbürgermeister Heinrich Beck benannt.
Die Kastanienstraße wurde später nach dem Oberbürgermeister Heinrich Beck benannt. Bild: Archiv Freie Presse
Chemnitz
Chemnitz: Der Kaßberg in alten Ansichten
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das beliebte Chemnitzer Wohnviertel wird von Tilo Richter in historischen Ansichtskarten vorgestellt.

Am Freitag, den 26. September, lädt der Chemnitzer Geschichtsverein ab 17 Uhr in die Aula des Dr.-Wilhelm-André-Gymnasiums, Henriettenstraße 35, ein. Der Kunsthistoriker Tilo Richter spricht zum Thema „Viele Grüße vom Kaßberg. Ein Stadtquartier im Spiegel historischer Ansichtskarten.“
