Chemnitz: Der Kaßberg in alten Ansichten

Das beliebte Chemnitzer Wohnviertel wird von Tilo Richter in historischen Ansichtskarten vorgestellt.

Am Freitag, den 26. September, lädt der Chemnitzer Geschichtsverein ab 17 Uhr in die Aula des Dr.-Wilhelm-André-Gymnasiums, Henriettenstraße 35, ein. Der Kunsthistoriker Tilo Richter spricht zum Thema „Viele Grüße vom Kaßberg. Ein Stadtquartier im Spiegel historischer Ansichtskarten.“