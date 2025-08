Chemnitz: Diebe bedrohten Ladendetektiv und entkommen

Zwei Diebe flüchteten am Mittwoch aus einem Supermarkt in Bernsdorf und bedrohten einen Ladendetektiv. Wie viel Strafe droht.

Am Mittwochnachmittag flüchteten zwei Diebe aus dem Edeka-Supermarkt an der Wartburgstraße. Sie bedrohten den Ladendetektiv, der sie stellen wollte. Die Männer hatten Waren in ihren Rucksack gesteckt und versuchten, den Laden zu verlassen. Der Ladendetektiv wartete hinter dem Kassenbereich schon auf sie. Als die Diebe ihn sahen, rannten sie...