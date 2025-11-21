Chemnitz: Drama über Leidenschaft und Intrigen

Im Chemnitzer Opernhaus werden beim Stück „Der Bajazzo“ menschliche Tragödien in den Fokus der Vorstellung gerückt.
Am 23. November öffnet sich im Chemnitzer Opernhaus am Theaterplatz um 16 Uhr der Vorhang für das Stück „Der Bajazzo“. Ruggero Leoncavallo hat damit ein Werk geschaffen, das voller Leidenschaft, Intrigen und Verzweiflung steckt. Eine Gruppe von Zirkusartisten sieht sich mit einer Reihe menschlicher Tragödien konfrontiert, in denen Liebe, Eifersucht, Rache und Verrat das Geschehen bestimmen. Der Strudel der großen Gefühle mündet in zwei Morden auf offener Bühne. Gleichzeit schwingt stets die Frage danach mit, wie viel Mensch in einem Künstler steckt und wie viel echtes Leben in eine Bühnenshow einfließt. Informationen zu Tickets gibt es im Internet. (reu)